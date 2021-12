Kann das wirklich stimmen? Oder sollte man seinen Augen lieber nicht trauen? Jeden Mittwoch veröffentlicht der Landkreis Neu-Ulm seine Corona-­Wochenübersicht – und was da am 22. Dezember an Covid-19-Fallzahlen nach Gemeinden vermeldet wurde, ergab keinen Sinn.

Viele Fallzahlen waren in dieser A...