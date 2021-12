In Senden eröffnet am Mittwoch, 15. Dezember, eine neue Teststation. Und zwar auf dem Festplatz in der Danziger Straße. Das teilt Betreiber Tobias Hagel mit. Dort kann man sich per Drive-In auf das Coronavirus testen lassen.

Angeboten werden kostenlose Bürgertests, also Antigen-Schnelltests. Die ...