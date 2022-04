Wer einen positiven Corona-Test hat, muss seit dem 13. April in Bayern nur noch für fünf Tage in Quarantäne. Auch das „Freitesten“ fällt weg, sofern man keine Symptome mehr hat. Die Isolation beginnt am Tag, nachdem der erste Test positiv ausfällt, egal ob es ein zertifizierter Antigen-Sc...