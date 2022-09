Wenn direkt vor Konzertbeginn zusätzliche Stühle aufgestellt werden, ist das meist ein gutes Zeichen. Beim Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Holzschwang mussten sogar viele Stühle nachgestellt werden, so groß war der Andrang am Samstag in der Gemeinschaftshalle.

Gleich zwei Mal hatte der Cho...