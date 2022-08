Rauch war am Donnerstagabend über dem Starkfeld in Neu-Ulm zu sehen: Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilte, brannte ein Fahrzeug in der Reuttier Straße im Kreuzungsbereich. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Person verletzt worden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.