Rauch ist am Sonntagvormittag (04.06.2023) aus dem Magie-Theater von Florian Zimmer in der Grethe-Weiser-Straße aufgestiegen. Kurz vor 11 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein. 38 Einsatzkräfte der Neu-Ulmer Feuerwehr rückten aus, um den Brand in den Büroräumen zu löschen.

Rauch auch im Veranstaltungsraum

Der Rauch breitete sich bis in den Veranstaltungsraum aus. „Die Rauchentwicklung war ziemlich stark“, sagt Einsatzleiter Andreas Hoffzimmer. Gegen 13 Uhr hatten die Feuerwehrleute die Situation unter Kontrolle. Wegen des Brandes wurden die für Sonntag geplant Shows abgesagt – unter anderem das Familienprogramm „Flo-Zirkus“.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar: Die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, gab es keine Verletzten.