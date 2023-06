Am Tag danach sitzt der Schreck noch immer tief bei Magier Florian Zimmer und seiner Crew. Ein Brand in einem Büroraum hatte am Sonntag (04.06.2023) dafür gesorgt, dass der Floh-Zirkus, Zimmers Nachmittagsshow für Kinder, und die Abendshow „ulmglaublich“ ausfielen. Der Augsburger Allgemeinen zufolge hatte Zimmer selbst die Feuerwehr alarmiert, nachdem er weißen Rauch bemerkt hatte.