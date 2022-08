Es ist einer der Klassiker in den Sommerferien und steht auf der To-do-Liste vieler Familien im Ulmer Raum: eine Tour mit dem Schlauchboot, auf einem SUP oder mit einem Kanu von der Illerbrücke bei Senden bis zur Kiesbank bei Wiblingen oder sogar weiter bis in die Donau nach Ulm. Die Stadt Senden w...