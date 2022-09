Seit Ende August gilt eine Badewarnung für den Baggersee in Neu-Ulm/Ludwigsfeld. Zuvor waren bei einer Untersuchung Blaualgen im Wasser festgestellt worden. Nachdem mittlerweile auch das Donaubad seine Sommersaison beendet hat, mangelt es an Bademöglichkeiten in diesen noch einigermaßen warmen Sp...