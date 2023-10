Katja Ölberger (CSU) wird für den Stimmkreis Neu-Ulm in den Bezirkstag von Schwaben einziehen. Sie bekam bei der Wahl am Sonntag die meisten Erststimmen: 28 193, das entspricht 38,3 Prozent. „Ich freue mich, dass ich jetzt in diesem schwäbischen Sozialparlament mitwirken darf“, sagt die 38-...