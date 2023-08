Die Hoffnung auf Heilung brachte eine 70-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm um mehr als 30.000 Euro: Vor wenigen Wochen wurde die Seniorin im russischen Fernsehen auf eine vermeintliche Heilerin aufmerksam und kontaktierte diese über eine im Fernsehen veröffentlichte Rufnummer, wie die Polizei berichtet.

Im Rahmen spiritueller Sitzungen gab die unbekannte Täterin an, die Gliederschmerzen der Seniorin heilen und sie außerdem von bösen Geistern befreien zu können. Für erste über das Telefon durchgeführte Sitzungen wurden der 70-Jährigen bereits circa 15.000 Euro in Rechnung gestellt. Doch dabei blieb es nicht: Zusätzlich wurden etwa 18.000 Euro für weitere Leistungen in bar an eine Botin übergeben.

„Heilerin“ aus russischem TV: bekannte Betrugsmasche

Nachdem die Betrüger weitere Zahlungen gefordert hatten, wurde die Seniorin offenbar doch misstrauisch und vertraute sich ihrem Sohn an, der den Betrug schnell erkannte. Zwischenzeitlich wurde Anzeige bei der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm erstattet, ein Ermittlungsverfahren wegen Trickbetrugs ist in Gange.

Der Polizei ist diese Betrugsmasche bereits bekannt, es handelt sich nicht um den ersten Fall in diesem Jahr: Zuvor waren derartige Betrüger bereits in Kempten und Kaufbeuren erfolgreich. Die unbekannten Täter sprechen laut Polizeibericht gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen dieser Kreise ist es demnach üblich, bei gesundheitlichen Problemen einen Heiler zu kontaktieren. Die Kripo ruft zur Vorsicht auf und appelliert an Angehörige und Bekannte, sich gegenseitig zu warnen.

Angebliche Wunderheilerin erbeutet Geld im Kreis Tübingen