Ein warmes Essen einfach so: Eigentlich kennt man das nur von der Vesperkirche in Ulm. Auf der anderen Seite der Donau hat sich nun aber still und leise ein ganz ähnliches Angebot etabliert, das aber auf Dauer angelegt ist – wenn sich denn langfristig genug Unterstützer finden: Eine Benefizaktio...