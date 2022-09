Die Polizei ermittelt wegen eines tragischen Unfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Pfaffenhofen ereignet hat. In einem Wald in der Nähe des Marktorts hatte ein 15-jähriger Junge zusammen mit seinen gleichaltrigen Cousinen eine selbstgebaute Seilrutsche im Wald errichtet. Der Jugendliche spann...