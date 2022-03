Dass ihnen die Entscheidung des Landratsamts nicht gefällt, sagten und zeigten die Mitglieder des Elchinger Bau- und Umweltausschusses in der Sitzung am Montag deutlich: Sie lehnten erneut und einstimmig den Bauantrag einer Projektgesellschaft ab, die in der Spitalgartenstraße 38 in Oberelchingen ...