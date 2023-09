Die Bahnübergänge Witzighausen und Weißenhorn werden vorübergehend gesperrt. Wie berichtet, erneuern in den nächsten Wochen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) ihre Bahnlinie Senden-Weißenhorn. Saniert werden dabei auch die beiden Bahnübergänge „Illerberger Straße“ in Senden-Witzighausen und „Adolf-Wolf-Straße – Herzog-Georg-Straße“ in Weißenhorn, teilt das Landratsamt mit.

Der Bahnübergang „Illerberger Straße“ in Witzighausen wird vom 17. September bis 2. Oktober gesperrt sein. Der Bahnübergang „Adolf-Wolf-Straße-Herzog-Georg-Straße“ in Weißenhorn wird vom 11. bis 14. September sowie vom 25. bis 27. September nicht passierbar sein. Für den Autoverkehr sind Umleitungsstrecken während der Sperrungen ausgeschildert.

5,5 Millionen Euro werden investiert

Für die Sanierung wird ein Budget von gut 5,5 Millionen Euro aufgewendet, teilen die Stadtwerke mit. Dieses Projekt werde mit Unterstützung des Freistaats Bayern umgesetzt, der rund 3,8 Millionen Euro bereitstellt. Die Bahnstrecke Senden-Weißenhorn – in Verlängerung fährt die Linie bis Ulm – wurde vor 10 Jahren reaktiviert. Dafür wurden seinerzeit hauptsächlich notwendige Reparaturen vorgenommen, teilen die Stadtwerke weiter mit. Diese Entscheidung sei unter anderem auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen gewesen, da die Reaktivierung sonst nicht finanzier- und umsetzbar gewesen wäre. Die Strecke wurde so weit erneuert, um den Anforderungen für den Personenverkehr gerecht zu werden. Dabei wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Strecke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde befahren werden kann.

Wachsender Betrieb

Um den stetig wachsenden Betrieb zu unterstützen, stehe nun eine umfassende Sanierung an. Die Schienen und Schwellen, die größtenteils seit der Reaktivierung unverändert blieben, zeigten nach Wiederaufnahme des Betriebs deutliche Abnutzungserscheinungen. Einzelne Schienen sind bereits seit über 120 Jahren auf der Strecke im Einsatz. Insbesondere die Stahlschwellen weisen Risse auf, was deren Austausch entlang der 9,2 Kilometer langen Strecke – Anschlussgrenze bei Senden bis zur Einfahrt in den Bahnhof Weißenhorn – erfordere.

Im Zuge der Sanierung werden 14 000 Meter Langschienen ersetzt. Es werden 13 000 Stahlschwellen durch Betonteile ersetzt und etwa 2500 Tonnen Gleisschotter ergänzt. Im Zuge der Bauarbeiten an der Strecke werden auch Bahnübergänge ausgebaut und daher kurzzeitig gesperrt, teilen die Stadtwerke weiter mit.