Sabotage der Bahn: Bei einer solchen Meldung denkt man natürlich sofort an den Anschlag auf wichtige Kabelverbindungen der Bahn am 8. Oktober. So dramatisch war es wohl nicht, was Unbekannte dem Infomobil für das Großprojekt Ulm–Augsburg angetan haben. Dennoch verwendet ein Bahnsprecher auch da...