Während der Arbeit in einem Autohaus in Thannhausen (Landkreis Günzburg) zog sich ein Mitarbeiter schwere Verbrennungen zu. Der 20-Jährige habe bei einem Bremswechsel in dem Betrieb Bremsenreiniger benutzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Warum sein T-Shirt dabei am Mittwoch (26.07.23) Feuer fing, blieb zunächst aber unklar.

Zeuge wollte Brand löschen

Ein Zeuge habe zunächst erfolglos versucht, den Brand mit Wasser zu löschen. Erst als das T-Shirt ausgezogen war, hätten die Flammen gelöscht werden können. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus.