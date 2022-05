Herzlich willkommen in der Easy-Apotheke Nersingen.“ So begrüßt eine fröhlich wirkende Werbefigur diejenigen, die im Internet nach Apotheken in dem kleinen Ort suchen. Wer sich dann auf den Weg ins Einkaufszentrum im Gewerbegebiet „Im Riedle“ macht, steht dort jedoch vor verschlossenen Apot...