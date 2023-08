In der Nacht auf Samstag (12.08.2023) hat ein Mann in Senden einen hilfsbereiten Jugendlichen angegriffen, wie die Polizei mitteilt. Der 16-Jährige überquerte gegen 1 Uhr den neuen Fußgängersteg am Bahnhof. Auf der Brücke lag der Mann.

Der Jugendliche nahm an, der Mann befinde sich in einer Notlage. Kurzentschlossen drehte er ihn in die stabile Seitenlage. Der am Boden liegenden Mann hatte aber lediglich geschlafen. „Durch die Drehbewegung wurde sein Schlaf gestört und er wachte auf“, schreibt die Polizei.

Angriff mit zerbrochener Glasflasche

Der Mann stand auf und griff den Jugendlichen mit einer zerbrochenen Glasflasche an. Der 16-Jährige wehrte den Angriff mit seinen Händen ab und verletzte sich dabei an der Hand. Anschließend entfernte sich der Angreifer in Richtung Stadtpark.

Der Jugendliche ging zurück zum Bahnhofsvorplatz und traf dort auf eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife. Er erzählte den Beamten von dem Vorfall. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

etwa Mitte 30

ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke Statur

Drei-Tage-Bart

schwarzer Hoodie mit über den Kopf gezogener Kapuze und dunkle Jogginghose

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können, sollen sich bei der Polizei Weißenhorn unter Tel. (07309) 965 50 melden. Die Polizei bittet insbesondere „zwei junge Damen“, die vor der Auseinandersetzung ebenfalls über die Brücke gelaufen sein sollen, sich zu melden.