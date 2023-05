Ein Verletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich Montag, 22. Mai 2023, gegen 18 Uhr ereignet hat. Laut Polizei war ein 54-jähriger mit Lkw auf der Kemptener Straße unterwegs. An der Kreuzung Berliner Straße fuhr er in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel für ihn Rot anzeigte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-Jährigen. Der junge Mann wurde verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Gesamtschaden: rund 16 000 Euro.