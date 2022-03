Die Planungen starteten in etwa gleichzeitig: Sowohl in Neu-Ulm an der Zeppelinstraße wie auch am Allgäu Airport wolle der US-Versandriese Amazon Verteilzentren bauen, wurde im Dezember 2020 bekannt. Der Standort Neu-Ulm ist seit November in Betrieb und offenbar erfolgreich gestartet. Die Planunge...