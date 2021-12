Der Stadtrat der Stadt Senden hat in seiner Sitzung am 30. Nvember über die kostenlose Nutzung von Parkplätzen in der Sendener Innenstadt abgestimmt. Beschlossen wurde die Aussetzung der Parkgebühren vom 1. Dezember bis zum 9. Januar. In diesem Zeitraum darf dort für eine Dauer von maximal zwei Stunden gebührenfrei geparkt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.