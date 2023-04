Es erinnert an einen alten Westernfilm, was die Polizei da berichtet: Ein Mann hat am Freitag sein ausgebrochenes Kalb auf der A7 bei Illertissen aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Seilschlinge eingefangen. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei. Das Kalb sei ohne Blessuren abtransportiert worden. Die Autobahn war während des Einsatzes für 15 Minuten komplett gesperrt.

Viehtransporter im Einsatz