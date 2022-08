Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein 37-Jähriger soll 2020 gemeinsam mit zwei Mittätern einen 81-Jährigen in Neu-Ulm/Gerlenhofen in dessen Haus überfallen und misshandelt haben. Am Montag, 22. August, beginnt der Prozess vor dem Landgericht Memmingen, das die Tat als „Horrorüberfall“ bezeichnet...