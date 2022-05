Das kunststoffverarbeitende Unternehmen Weiss investiert dieses Jahr in Illertissen 1,4 Millionen Euro in neue Maschinen und Anlagen. Der Mittelständler hält an seinen Investitionsplänen fest – trotz der steigenden Energiekosten. In sein ungarisches Werk in Györ investiert Weiss 300 000 Euro.

