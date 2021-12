Die St. Ulrich Apotheke in Nersingen ist am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Dann bleiben die Türen geschlossen – wegen Fachkräftemangels. „Die Filialleiterin ist schwanger und ihre Kollegin zieht wieder in ihren Heimatort“, erklärt Franziska Utzinger. Sie betreibt neben der schließenden...