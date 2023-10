Am Sonntag, 8. Oktober 2023, haben rund zehn Millionen Menschen in Bayern die Möglichkeit, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder und jede Wahlberechtigte hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Dennoch gibt es Unterschiede im Vergleich zur Bundestagswahl.

Doch nicht nur das Gesamtergebnis ist interessant, sondern auch, wie die einzelnen Städte, Gemeinden und Kommunen abgestimmt haben. In diesem Artikel finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse der Wahl für Bellenberg.

Ergebnisse der Landtagswahl in Bellenberg

Mit der Erststimme bestimmen Sie, welche Kandidatin oder welcher Kandidat für den Stimmkreis direkt in den Landtag beziehungsweise Bezirkstag einzieht. Sie wählen also keine Liste einer Partei, sondern direkt eine Person, die für das Direktmandat in ihrem Wahlkreis kandidiert.

Ergebnisse der Erststimmen

Thorsten Freudenberger (CDU/CSU)

Roland Prießnitz (Freie Wähler)

Julia Probst (Bündnis 90/Die Grünen)

Daniel Fürst (SPD)

Adrian Kapic (FDP)

Franz Schmid (AfD)

Karl-Martin Wöhner (Die Linke)

Josef Kreitmair (BP)

Anton Wendelin Weitmann (ÖDP)

Ralf Müller (dieBasis)

Irmgard Ulmeier (Tierschutzpartei)

Susanne Stachon (V-Partei³)

Mit der Zweitstimme wählen Sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus der Wahlkreisliste einer Partei oder Wählergruppe. Über die Erst- und Zweitstimme wird später der prozentuale Anteil errechnet, mit welchem eine Partei im Landtag vertreten ist.

Ergebnisse der Zweitstimmen:

CDU/CSU

Freie Wähler

Bündnis 90/Die Grünen

SPD

FDP

AfD

Die Linke

BP

ÖDP

dieBasis

Tierschutzpartei

V-Partei³

Die Ergebnisse werden am Wahlabend laufend aktualisiert.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Was man wissen muss