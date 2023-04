Die Aktion schlägt auf Facebook einige Wellen , es gibt viel positive Resonanz. Und auch auf der Straße sind die ehrenamtlichen Sendener Feuerwehrleute schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden. Mitte Mai feiert die Sendener Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Und dafür haben sich die Feuerwehrleute einiges einfallen lassen. „Wir haben pfiffige Leute“, sagt Kommandant Peter Walter in einem Gespräch mit unserer Zeitung zusammen mit Thomas Kast, dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, und Feuerwehrmann Max Sommerfeld. Eine Idee war, den Zusammenhalt innerhalb der Stadt zu zeigen. „Wir lassen niemanden im Regen stehen“, sagt Walter. „Man hilft sich gegenseitig.“ Für die Aktion haben sie sich drei in der Stadt bekannte Betriebe für eine originelle, kulinarische Zusammenarbeit ausgesucht: die Eisdiele DiDa, die Pizzeria Da Michele und die Bäckerei Brenner.

Sahne, Rote Grütze und blaue Schokolinsen

Die Familie Cais hat für die Feuerwehr ein eigenes Feuerwehr-Eis mit Sahne, Roter Grütze und blauen Schokolinsen kreiert, das im Automaten vor der Eisdiele an der Rathauskreuzung verkauft wird. Ab Mai hat die Familie Brenner in ihren Bäckereifilialen ein Jubiläumsbrot mit Banderole im Sortiment. Und im Restaurant Da Michele der Familie Loscalzo im Postviertelweg steht ebenfalls ab Mai die Feuerwehrpizza „Il fuoco rosso“ – das rote Feuer – auf der Karte. Von jedem verkauften Eis, von jedem Brot und jeder Pizza wandert eine Spende an die Ehrenamtlichen.

Überzeugungsarbeit mussten die Helfer nicht leisten, berichtet Max Sommerfeld. Die drei Betriebe waren sofort an Bord, als sie von der Idee hörten. Es bestehen Verbindungen zur Feuerwehr. Zum Beispiel, weil Leute aus dem Umfeld selbst in der Wehr ehrenamtlich aktiv sind. Oder weil die Feuerwehr dort ohnehin einkauft.

„Ich kenne ja den Thomas“, ist das Erste, was Anastasia Loscalzo, die die meisten in Senden als Anna kennen, sagt, wenn man sie fragt, warum ihr Familienrestaurant bei der Aktion mitmacht. „Da waren wir sofort dabei.“ Die Feuerwehr-Pizza steht ab Anfang Mai auf der Speisekarte: Eine Margarita, die wahlweise mit Kirschtomaten oder Salami in F-Form belegt ist. Vorher muss noch die Kasse umgestellt werden, damit sie den Spendenbetrag fürs Finanzamt sauber ausweist.

Großes Fest an der Feuerwache am 13. und 14. Mai

Das große Jubiläumsfest steigt an einem Wochenende Mitte Mai. Unterstützt von vielen weiteren örtlichen Firmen. Gefeiert wird in der Feuerwache in der St.-Florian-Straße. Für Samstag, 13. Mai, laden die Partyfürsten zur „Ü18-Partynacht in Tracht“ ein. Es gibt einen Barbetrieb, Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es schon im Vorverkauf. Tickets für sechs Euro sind in der Bäckerei Brenner, bei Dataprint und in der Eisdiele DiDa zu bekommen. Am Sonntag, 14. Mai, findet von 9.30 Uhr an rund um die Wache ein Familientag statt. Der Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen beginnt um 10 Uhr. Auftreten wird die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Besonders für Kinder wird einiges geboten sein. Schauübungen werden gezeigt, mit der Drehleiter geht es hoch hinaus, es gibt eine Jugend-Rallye und noch einiges mehr.