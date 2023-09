Am Montag, 18. September 2023, startet der Bau eines Radwegs von Sonnenbühl-Genkingen bis zur Zufahrt zum Schloss Lichtenstein (K 6732). Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen (RPT) mit. Der Baubereich beginnt am ersten Parkplatz von Genkingen kommend auf der rechten, südlichen Seite. Auf Gemeindegebiet von Sonnenbühl werde dazu der bestehende, straßenbegleitende Weg auf einer Länge von etwa 900 Metern zu einem kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg mit einer asphaltierten Breite von drei Metern ausgebaut.

Im Anschluss daran soll entlang der Landesstraße ein zirka einen Kilometer langes Teilstück als neuer Rad- und Wirtschaftsweg ausgebaut werden. Weitergeführt werde dieser Weg auf der Gemarkung der Gemeinde Lichtenstein als Radweg mit einer asphaltierten Breite von 2,50 Metern. Insgesamt ist der Neubau des Radwegs knapp vier Kilometer lang.

Verkehrsinsel an der Abbiegung

Die Einmündung der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein wird umgebaut und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Landesstraße um einen Linksabbiegestreifen verbreitert. An der Aufweitung zum Linksabbiegestreifen wird der Radweg von der Süd- auf die Nordseite der Landesstraße mithilfe einer sogenannten Querungshilfe wechseln. Diese besteht aus einer in der Fahrbahnmitte hergestellten Verkehrsinsel. Sie ermöglicht, dass Radfahrer und Fußgänger jeweils zunächst nur einen Fahrstreifen queren und nicht unmittelbar in einem Zug beide Richtungsfahrstreifen queren müssen. Ist ein Queren in einem Zug nicht möglich, bietet die Verkehrsinsel eine ausreichend große, gesicherte Wartefläche.

Gleichzeitig lässt das Regierungspräsidium Tübingen bei Genkingen, an der Einmündung der L 382 (Richtung Pfullingen) in die L 230, ebenfalls eine Querungshilfe in die wegen der dort bereits bestehenden Linksabbiegespur verbreiterte Landesstraße einbauen.

So sieht bisher der zeitliche Plan aus

Es sei geplant, die wesentlichen Arbeiten bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Die Verkehrsregelung während der Bauzeit: Die Arbeiten an der Landesstraße würden größtenteils unter halbseitiger Sperrung und der Verkehrsregelung mittels einer Baustellenampel durchgeführt. Nur für den Bau der Querungshilfe und dem Umbau der Einmündung der K 6732 werde eine zwei- bis dreiwöchige Vollsperrung der Landesstraße erforderlich.

Umleitung über Undingen

Der Verkehr soll dann – wie bereits im Frühjahr bei Forstarbeiten – über Undingen in Richtung Erpfingen und über die Haid zur B 312 nach Engstingen und umgekehrt umgeleitet werden.

Die Vollsperrung beginne voraussichtlich in Kalenderwoche 42. Dies hänge von der Witterung und dem Fortschritt der Bauarbeiten ab. Während der Vollsperrung ist die Zufahrt zum Schotterwerk und zum Schloss Lichtenstein von Genkingen aus gewährleistet, betont die Behörde.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmenden für die im Zusammenhang damit entstehenden Behinderungen um Verständnis.

Die Kosten für den Bau des Rad- und Wirtschaftswegs einschließlich des Knotenpunktumbaus belaufen sich insgesamt auf rund 1,7 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Zum Hintergrund: Diese neue Radwegverbindung zwischen Genkingen und Schloss Lichtenstein sei im neuen Bedarfsplan für Radwege an Bundes- und Landesstraßen des Landes und im Radwegnetzkonzept des Landkreises Reutlingen verankert. Der Weg schließe am Bauanfang und -ende an bestehende Wegeverbindungen an und stelle einen überörtlichen Lückenschluss im Radwegenetz dar.

Weg zum Schloss wird sicherer

Radfahrer und insbesondere Familien können zukünftig das touristische Ausflugsziel Schloss Lichtenstein über den neuen Radweg sicher erreichen. Die stark befahrene Landesstraße L 230 mitzubenutzen, ist dann nicht mehr erforderlich.

Der Radweg verläuft teilweise durch ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und tangiert das Naturschutzgebiet Greuthau. Für dessen Bau würden umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen nötig: So sind dem RPT zufolge Ersatzflächen für den Eingriff in die Schutzfläche „Mähwiese“ zu schaffen, Flächen zur Ersatzaufforstung wurden erworben und geschaffen, alte Weidbuchen würden im Naturschutzgebiet Greuthau wieder freigestellt, ein Laubholzbestand werde im Naturschutzgebiet beseitigt und dafür eine Magerrasenfläche angelegt. Für weitere Eingriffe, die vor Ort nicht ausgeglichen werden können, wurden Ersatzmaßnahmen über Ökopunkte erworben.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Internet unter www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen abgerufen werden.