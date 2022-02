Die Samariterstiftung hat im Industriegebiet „Dottinger Straße“ neben der „Werkstatt auf der Schanz“ noch einen zweiten Betrieb, in dem Menschen mit Handicaps arbeiten. Allerdings nicht mehr lange. Die Halle wurde jetzt nach 20 Jahren Mietverhältnis auf Sommer gekündigt. „Nun suchen wir dringend neue Räume, um 30 Menschen mit Behinderungen weiter beschäftigen und adäquat betreuen zu können,“ so Markus Mörike, Regionalleiter Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie Münsinger Alb.

Metall und Montage

Die Räumlichkeiten müssen natürlich diverse Kriterien erfüllen. Dazu gehören unter anderem eine Fläche in der Größenordnung von 800 Quadratmetern, möglichst ebenerdig. Liegt die Fläche im ersten Stock oder noch weiter oben, dann wird ein Aufzug gebraucht. Ganz wichtig: Die neue Produktionsstätte sollte nicht weit weg von der „Werkstatt auf der Schanz“ in der Graf-Zeppelin-Straße liegen, zu Fuß erreichbar sein. Hintergrund: Die Männer und Frauen aus diesem Betrieb gehen dort zum Mittagessen hin, haben ihre Betreuungs- und Entwicklungsgespräche in diesen Räumen.

In der Werkstatt arbeiten zurzeit 30 Menschen mit Behinderungen, zum einen an Verpackungs-, zum anderen an Metallaufträgen. Die Arbeitsgruppe nennt sich MeMo (Metall und Montage) und schafft selbstverständlich auch mit Maschinen, zum Beispiel an CNC-Fräsen und Metallsägen. „Dort wird fachlich auf hohem Niveau gearbeitet“, erklärt Mörike, und zwar für Unternehmen in der Region, „deren verlängerte Werkbank wir sind“.

Viele der Männer und Frauen sind mit ihren Fertigkeiten und Leistungen „schon sehr nahe am ersten Arbeitsmarkt“, sagt Mörike. In der Werkstatt werden sie weiterer gefördert, so dass man ihnen zutraut, mittelfristig einen Job in der Wirtschaft zu finden.

Auftragslage wird besser

Auch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist ins Corona-Loch gefallen. Gesetzesbedingt musste sie teilweise sogar schließen, „auch manche Auftraggeber haben etwas geschwächelt“, fügt Mörike hinzu. Zurzeit scheine sich die Lage aber wieder zu bessern, es gebe neue Aufträge, „und wir sind für weitere offen“. Wer welche an die Samariterstiftung vergibt, kann 50 Prozent der Arbeitsleistung von der zu zahlenden Ausgleichsabgabe abziehen.

Einen Plan B, wenn nicht rechtzeitig neue Räume gefunden werden, gibt es im Moment noch nicht. Jedenfalls wäre es organisatorisch sehr aufwändig, müsste künftig die Nutzung der Infrastruktur der „Werkstatt auf der Schanz“ über Fahrdienste erledigt werden.

Info Wer geeignete Räume hat, kann sich mit markus.moerike@samariterstiftung.de oder mit britta.lucas@samariterstiftung,de, Leiterin der Werkstatt, in Verbindung setzen.