Ein jugendlicher Motorrollerfahrer ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 20.45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen das mit zwei Personen besetzte Zweirad auf, das auf der Kreisstraße K 6769 bei Apfelstetten fuhr. Die Beamten gaben entsprechende Anhaltesignale, teilte die Polizei gegenüber den Medien mit.

Lautsprecherdurchsage ignoriert

Der Fahrer ignorierte dabei sowohl das eingeschaltete Blaulicht und die Leuchtschrift sowie in der Folge auch eine daraufhin durchgeführte Lautsprecherdurchsage und fuhr in Richtung Münsingen weiter. Auf Höhe der Klinik bog er nach rechts auf einen Rad- und Fußweg ab, worauf das Einsatzfahrzeug stoppen musste.

Der Rollerfahrer wollte anschließend auf die Straße Obere Linde wechseln. Doch die Polizei hatte damit gerechnet und daher hatte sich dort ein zweiter, zur Unterstützung ausgerückter Streifenwagen positioniert, an dem der Aprilia-Lenker links vorbeifahren wollte. Dabei kollidierte er mit dem rechten Heck der E-Klasse, worauf beide Personen mit dem Roller stürzten. Ihnen gelang zunächst zu Fuß die Flucht in ein nahegelegenes Wohngebiet.

Ein Jugendlicher kommt freiwillig aufs Revier

Noch am selben Abend kam der 15-jährige Sozius persönlich zum Polizeirevier Münsingen. Auch der 16 Jahre alte Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Beide Jugendlichen hatten leichte Verletzungen erlitten und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der dem 15-Jährigen gehörende Motorroller getunt gewesen sein. Der Blechschaden an der Aprilia sowie dem Streifenwagen dürfte sich auf insgesamt circa 5500 Euro belaufen, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei an die Medien.