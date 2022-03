Am vergangenen Samstagnachmittag hat sich auf der Seeburger Steige ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke KTM die B465 talwärts in Fahrtrichtung Bad Urach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Rechtskurve pl...