Bei einem Unfall im Dobeltal auf Höhe der Abzweigung nach Mörsingen ist nach Angaben der Polizei ein junger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Es entstand hoher Sachschaden. Der 25-Jährige musste nach dem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K 6745 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei in diesem Zusammenhang weiter mitteilt, war der Mann kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Kreisstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs.

Unfallursache noch unklar

Dabei verlor er auf gerader Strecke im Bereich der Kreuzung in Richtung Mörsingen die Kontrolle über seinen Wagen und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Pkw durch eine Böschung, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Während der 25-Jährige zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde sein Skoda von einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Auto dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro entstanden sein, wie es abschließend in der Mitteilung an die Medien heißt.