Am Freitag ist es auf der B 313 zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seiner Aprilia in Richtung Trochtelfingen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers kam er in einer Rechtskurve zu Fall und schlitterte nach links über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen. Dort kollidierte er noch mit einer entgegenkommenden 80-jährigen Fahrerin eines Mercedes A-Klasse, bevor er neben der Straße liegen blieb. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.