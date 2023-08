Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Freitagabend bei Gomadingen ereignet, berichtet die Polizei gegenüber den Medien. Dabei kollidierte dieser mit einem Auto, das ihn überholt hat. Der genannte Verkehrsunfall zwischen dem Radfahrer und einem Pkw ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Landstraße 247 im Bereich von Grafeneck. Ein 46 Jahre alter Radlenker befuhr diese Strecke von Grafeneck kommend in Richtung Münsingen, wobei er von einem 66-jährigen Mercedes-Fahrer überholt wurde, teilte die Polizei mit.

Radfahrer zieht nach links

Während des Überholvorganges auf der Landesstraße zog der Radfahrer nach den weiteren Angaben der Polizei allerdings plötzlich nach links und kollidierte mit dem zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befindlichen Mercedes.

Der 46-Jährige kam dadurch zu Fall und zog sich beim Aufprall auf die Straße Kopfverletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst musste er von den Sanitätern in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird laut Polizei auf etwa 2500 Euro geschätzt.