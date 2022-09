Am 23. Juni 2008 lautete die Schlagzeile unserer Zeitung „Durchmarsch für Reinhold Teufel“. Denn 741 Pfronstetter – und damit eine klare Mehrheit von 73,66 Prozent der Wähler – stimmten bei der Bürgermeisterwahl am Vorabend für den Inneringer. Im Juli 2016 startete Schultes Teufel in ...