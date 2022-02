Straßen durchschneiden ihn, Verkehr macht ihn unsicher: den Dorfmittelpunkt. In Bichishausen kommt neben dem ortsüblichen Verkehr, vor allem an den Wochenenden in der Saison, noch eine Menge auswärtiger Verkehrsteilnehmer dazu: Touristen, die den Ort im Lautertal mit Auto, Motorrad, Fahrrad oder ...