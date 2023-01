Gleich an zwei Ständen sind die Münsinger Tourismus-Mitarbeiter auf der CMT in Stuttgart vertreten. Zum einen natürlich, wie immer in Halle 6 unter dem Dach des Schwäbischen Alb-Tourismus . Zwei Mitarbeiterinnen, immer wieder unterstützt von Alb- und TrÜP-Guides, präsentieren dem Messepublikum...