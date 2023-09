Wacholder, Kräuter, Neutralalkohol – fertig ist der Gin. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, vor allem, wenn das Endprodukt regional und bio zugleich sein soll. Aber genau das hat sich Manuel Straßer, staatlich geprüfter Brenner mit Produktion und Hofladen in Dettingen, in den Kopf gesetz...