Der Traum der Feuerwehr im kleinsten Ortsteil der Stadt Münsingen scheint über die Mainacht wahrgeworden: Endlich – nach langen Jahren des Wartens hat die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Gundelfingen, ein neues Feuerwehrgerätehaus. V

Von den rund 100 Einwohnern sind 20 in der Wehr aktiv. Sie wünschen sich sehnlichst ein Feuerwehrgerätehaus als Ersatz für die bisherige alte Molke, in der ihre Einsatzkleidung in den Spinden schimmelt und das Fahrzeug keinen Platz findet. Das ist schon seit einiger Zeit bei einem ehemaligen Feuerwehrkameraden in dessen landwirtschaftlichem Geräteschuppen untergebracht.

Nun wurde fix in der Nacht zum 1. Mai auf dem vorgesehenen Standort im Neubaugebiet „Burgblick“ ein Gebäude errichtet. Zugegeben, es ist mini. Aber das Schild davor wirkt amtlich: „Feuerwehr Abt. Gundelfingen“, steht darauf. Und: „Feuerwehrausfahrt Tag und Nacht freihalten.“

Vielleicht dient dieses Modell ja der Stadt als Vorlage für den tatsächlichen Bau, der vom Gemeinderat beschlossen wurde, sich derzeit in Planung befindet und – so hoffen die Feuerwehraktiven – bald realisiert wird.