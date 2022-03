Starkoch Tim Mälzer muss ein Gericht nachkochen, das ihm Simon Tress, Deutschlands führender Biokoch, serviert hat. Zuvor darf Mälzer einen Blick in die Wimsener Höhle werfen. Anschließend muss sich Mälzer an einer Süßspeise von Renè Frank in Berlin beweisen - für die er auch Gemüse braucht.

Ausgestrahlt wird die Folge am kommenden Sonntag, 20. März 2022, auf dem Sender VOX ab 20.15 Uhr.