Erst ruckelte er auf einem Tieflader über die Alb. Nun ist er in Aichelau angekommen, vor den Pforten der Firma Paravan. Was macht der Düsen-Jet da? In einer Zeit, da gut ausgebildete Fachkräfte Mangelware sind, „muss man besondere Wege gehen“, meint deren Chef Roland Arnold.

Mit der ungewöhnlichen Mitarbeiter-Werbe- und Marketing-Maßnahme macht er auf Parallelen zwischen dem Tornado und seinem Team aufmerksam: Beide stünden für technischen Fortschritt und Teamgeist, seien rasant und präzise. Motto: „Zu den Besten ins Cockpit steigen“.