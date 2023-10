Am 14. Oktober 1939 wurde das Samariterstift Grafeneck für „Zwecke des Reichs“ beschlagnahmt. Ein Jahr später fanden 10 654 Menschen mit Krankheiten und Behinderungen in Gaskammern auf grausame Weise den Tod. Seit 1979 wird an sie traditionell mit einem Gottesdienst an der Gedenkstätte in Gra...