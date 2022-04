Er sitzt am „Jordan“, so nannten die Buttenhausener die Lauter, und angelt, sie gesellt sich dazu, zwei aneinander gelehnte Fahrräder machen’s deutlich – hier trifft sich ein Liebespaar. Nächste Szene: Ein großer Dampfer, das Meer, die Freiheitsstatue. Was jetzt zur Eröffnung der Saison ...