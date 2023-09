„PKW gegen Triebfahrzeug, Näheres unbekannt“ lautete die Meldung, die am Freitagabend, 15. September, in der Leitstelle einging. Was sich zuerst relativ einfach anhörte, erwies sich für den Einsatzleiter an der Unfallstelle schnell als ganz große Sache: Ein PKW hatte den herannahenden Triebw...