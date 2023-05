Der Wettergott muss ein Fan von Streetfood-Picknick sein. An den vergangenen drei Tagen, an denen aus 15 Trucks, Hütten und Zelten Kulinarisches aus Lehmofen, Grill und Smoker angeboten wurde, schien durchweg die Sonne. Das Thermometer zeigte mittags jeweils mehr als 20 Grad Celsius an. Kein Wunder...