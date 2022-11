In der Nacht zum Samstag nach 1 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Firmengebäude in der Dottinger Straße eingebrochen. Die Täter stiegen zunächst auf ein Vordach und hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Bürotüren und durchsuchten die Räumlichkeiten. Den Tätern fiel ein bislang nicht näher zu beziffernder Bargeldbetrag in die Hände. Allein der Sachschaden beläuft sich auf circa 30 000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren.