Früh am Morgen, wenn die Welt noch schläft, das Albgut noch menschenleer ist, wirft Mareike Laepple am liebsten ihren Trommelröster an. „Es ist dann so schön ruhig“, sagt die Kaffeesommelière, nur das Surren ihrer Maschine erfüllt den Raum. Mit viel Fingerspitzengefühl, einer exzellenten...