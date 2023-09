Als Lehrer hat man sehr viel zu geben, das ist nicht nur wichtig, sondern fühlt sich darüber hinaus verdammt gut an. So beschreibt zumindest Natalia Skaletska ihre Berufung. Seit über 20 Jahren ist die 39-Jährige, die die vergangenen drei Jahrzehnte in der ukrainischen Millionenstadt Dnipro gele...