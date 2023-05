„Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser Abschied so nahe geht“, räumte Jochen Zeller ein. Er blickte mit Familie, Kollegen, Mitarbeiter und jahrzehntelangen Weggefährten in viele vertraute Gesichter in der Hohensteinhalle: „Das berührt mich unheimlich.“ Ein großer Teil seines Lebens B...